O PAN Madeira e o candidato Marco Gonçalves, cabeça de lista pelo círculo eleitoral da Madeira às eleições legislativas, dedicaram hoje o dia de campanha às forças de segurança.

Uma comitiva do partido Pessoas-Animais-Natureza, na Madeira, esteve reunida com o comandante do Comando Territorial da GNR na Madeira, tenente-coronel Marco Paulo Pereira Nunes, e com o comandante Regional da PSP na Madeira, superintendente-chefe Luís Simões, e no final registou um conjunto de preocupações a que pretende responder, em caso de eleger um deputado.

Sendo ambos os serviços tutelados pelo Estado central, Marco Gonçalves disse ser “fundamental” levar à República os problemas que as polícias enfrentam na Região, de modo a “garantir os meios adequados ao pleno exercício” da atividade, no contexto regional.

Um dos problemas identificados pelo PAN é a falta de efetivos nas esquadras, o que estará a limitar a atuação da PSP. A presença de agentes é “essencial para garantir a segurança da população e o Estado de Direito”, vincou o candidato.

Marco Gonçalves defendeu também “a regionalização do parque imobiliário, de modo a facilitar a gestão destas forças”, e o trabalho administrativo nas esquadras a ser desempenhado por civis, “de modo a desocupar os agentes” para que estes possam “efetivamente estar no terreno”

Apesar de o PAN mostrar-se “satisfeito” com as preocupações que as polícias manifestam na questão da causa animal, Marco Gonçalves disse estar evidente “a falta de respostas na comunidade nesta área e a necessidade de aposta em mais formação para os elementos da GNR”.