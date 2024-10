O PAN Madeira reafirmou, em comunicado, o seu compromisso com a inclusão e igualdade para as pessoas com deficiência, promovendo a sua autonomia e participação plena na sociedade. “Face aos desafios que persistem na integração e acessibilidade, defendemos uma resposta integrada que envolva ativamente as famílias e os profissionais”, lê-se na nota de imprensa do partido.

Reconhecendo a necessidade urgente de um sistema inclusivo que permita autonomia e respeito pela dignidade de todos, o PAN Madeira apresenta um conjunto de novas propostas para transformar a realidade destas pessoas na RAM. Neste sentido, o PAN Madeira propõe o desenvolvimento de um programa regional de emprego inclusivo. Além disso, defende que todos os serviços públicos e pequenas e médias empresas garantam acessibilidade digital e física, com financiamentos específicos para as adaptações necessárias, de modo a eliminar qualquer tipo de discriminação no acesso a esses serviços. Propõe ainda um reforço no financiamento de projetos que promovam a vida independente, com a criação de centros de apoio à pessoa portadora de deficiência. Propomos ainda a isenção de custos nos transportes públicos para pessoas com deficiência e apoios alimentares e veterinários para os seus cães-guia. Por fim, o PAN Madeira defende a isenção total de taxas de participação em eventos culturais e desportivos na Região para pessoas com deficiência, promovendo a sua inclusão social e o direito à cultura e ao lazer sem entraves económicos.

Válter Ramos, vice porta-voz do PAN Madeira, destaca: “Para uma inclusão verdadeira, é necessário que as políticas vão além do papel e sejam sentidas na vida prática das pessoas. A Madeira tem o dever de garantir que as pessoas com deficiência possam viver com dignidade e autonomia. Estes novos compromissos são um passo decisivo para esse objetivo.”

O PAN Madeira reafirma a sua determinação em promover uma sociedade inclusiva, onde todas as pessoas possam aceder aos mesmos direitos e oportunidades, e exige que as promessas de inclusão se transformem finalmente em ações concretas para as pessoas com deficiência na Região Autónoma da Madeira.