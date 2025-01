O PAN Madeira esteve esta manhã no Mercado Abastecedor dos Prazeres e pela freguesia de Ponta do Pargo onde teve a oportunidade de conhecer um projeto de sidra artesanal 100% local. Na ocasião, destacou a importância de iniciativas que promovem o turismo sustentável e valorizam a produção regional.

No contacto com a população local e produtores, “foi evidente o impacto positivo do turismo nos mercados locais, onde cerca de 80% dos visitantes são turistas que apreciam e procuram conhecer a nossa cultura e produtos regionais”, refere o PAN em nota de imprensa. Acrescenta, contudo, que é urgente investir na melhoria destes mercados, no apoio à agricultura familiar e na promoção da agricultura biológica, setores que “consideramos essenciais para reduzir a pegada ecológica e fortalecer a economia regional”, sublinha o partido.

Segundo Mónica Freitas, porta-voz do PAN Madeira, “a preservação das nossas tradições e a valorização do que é nosso são fundamentais para o nosso bem-estar e identidade cultural”. “Devemos apostar na agricultura familiar e biológica, que não só promove a qualidade dos nossos produtos como também contribui para fixar os jovens em áreas menos centrais, criando oportunidades e dinamizando as comunidades locais”, sublinha a deputada.

Além disso, prossegue, “muitos produtores locais levantaram preocupações sobre a falta de apoios disponíveis, o que reforça a necessidade de formação especializada em áreas como a floricultura e de políticas que incentivem a exportação de produtos regionais”.

O PAN Madeira garantiu, por fim, que “continuará a defender políticas que promovam o desenvolvimento sustentável, o respeito pelo meio ambiente e o bem-estar de todos os madeirenses.”