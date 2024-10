O PAN Madeira manifestou, em comunicado, “grande preocupação” com o volume de trânsito que diariamente congestiona quer a Estrada Regional entre o Caniço e o Funchal, quer a via rápida no mesmo sentido, afetando severamente a qualidade de vida de quem reside naquela freguesia.

“A cada manhã e fim de tarde, este eixo rodoviário essencial transforma-se num longo congestionamento, refletindo não apenas o impacto do volume de veículos, mas também a falta de alternativas de mobilidade e a gestão deficitária das obras públicas”, refere o PAN.

Conforme denota o partido, apesar de haver problemas de trânsito em outras zonas da região, “esta situação é agravada pelas intermináveis obras na estrada do Aeroporto que, em vez de contribuírem para uma circulação mais fluida, complicam ainda mais o tráfego, gerando frustração e impedindo um percurso seguro e eficiente para milhares de madeirenses”. Assim, o PAN Madeira considera que estas obras estão a decorrer a um ritmo “demasiado lento e sem a devida coordenação para minimizar os impactos, refletindo uma abordagem desarticulada e insensível às reais necessidades dos utentes desta via.”

Para o PAN Madeira, é urgente e imperativo encontrar soluções práticas e sustentáveis para este problema que afeta diariamente a vida de tantos cidadãos. Entre as propostas do partido estão:

- A implementação de transportes públicos rápidos e eficientes entre o Caniço e o Funchal, aumentando a frequência e disponibilizando alternativas de horários que realmente atendam às necessidades de mobilidade da população.

- Criação de faixas de circulação exclusivas para transportes públicos, visando reduzir a quantidade de automóveis em circulação e promover a mobilidade sustentável.

- A aceleração das obras na estrada do Aeroporto, com um compromisso claro de conclusão num prazo razoável e uma coordenação rigorosa que minimize o impacto nas horas de ponta.

Para Mónica Freitas, deputada do PAN Madeira, “é inadmissível que o tempo de deslocação entre o Caniço e o Funchal se tenha tornado insuportável para quem se vê preso no trânsito todos os dias”. “A solução passa por uma abordagem integrada e pelo compromisso do Governo Regional em priorizar a mobilidade sustentável, reduzindo a dependência de veículos particulares e agilizando as obras públicas para não prejudicar ainda mais o trânsito e a qualidade de vida dos madeirenses”, acrescenta.

O PAN Madeira reafirma o seu compromisso em lutar por uma mobilidade mais eficaz e sustentável para a Região, apelando às entidades responsáveis para que deem prioridade a estas medidas e garantam a concretização de um trânsito mais ágil e seguro.