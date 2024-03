O partido Pessoas-Animais-Natureza dedicou o dia de campanha ao Porto Santo, relembrando as “consequências vividas pela população” que derivam “da dupla insularidade”.

O PAN Madeira manifestou “preocupação face às limitações existentes com os porto-santenses”, mormente ao nível do transporte e “falta de respostas nas diversas aéreas”.

A este respeito, Marco Gonçalves, cabeça-de-lista às legislativas, sublinha uma das exigências do acordo de incidência parlamentar, prevista no orçamento que não foi discutida, nomeadamente o ‘Passe-Saúde’, medida que previa viagens e alojamento assegurados pelo Governo para deslocações por motivos de saúde do Porto Santo para a Madeira.

“O PAN ouviu ainda as preocupações da Associação de Pais, que se prendem sobretudo com as necessidades a nível do ensino de educação especial. Há falta de profissionais nesta área e lacunas ao nível de respostas sociais”, referiu o candidato.

Por isso, para o partido é “essencial maior investimento numa área fundamental da sociedade como é o caso da educação”.

“A ação social escolar tem de funcionar, tem de estar assegurada a alimentação a todas as crianças e jovens. É necessário renovar os quadros educativos, a nível docente e não docente, assim como a rede de transportes públicos”, defende Marco Gonçalves.

“E por isso o PAN reforça que a dupla insularidade é um dos problemas que a autonomia ainda não resolveu”, rematou.