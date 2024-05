A Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução (OSAE) assinala no próximo dia 10 de maio, sábado, o Dia do Solicitador.

Na Região, a efeméride acontece no Largo do Chafariz, das 10h00 às 13h00, com a OSAE a dar a conhecer as suas profissões e as suas áreas de intervenção. Mas esta ação irá acontecer por diversos pontos do País e “ambiciona reforçar a proximidade ao cidadão”, conforme pode ler-se em comunicado de imprensa.

“Nestes municípios, numa das suas principais praças, haverá um espaço onde, sem custos associados, qualquer cidadão poderá conversar com um solicitador e ver esclarecidas dúvidas de cariz jurídico”, acrescenta a mesma nota.

A este respeito, Paulo Teixeira, bastonário da OSAE, salienta que o “Dia do Solicitador torna-se ainda mais especial quando conseguimos celebrá-lo com quem dá sentido à nossa missão, ou seja, os cidadãos. Por isso, só posso reforçar o convite para que venham ter connosco, tragam as vossas dúvidas e façam parte desta primeira edição da iniciativa ‘Justiça na Praça’. Porque, tal e qual como a nossa missão diária, também esta ação só fará sentido convosco”.

‘Justiça na Praça’ é o mote desta iniciativa em que todos os cidadãos poderão participar, bastando que se dirijam aos locais onde esta ação terá lugar para colocarem as suas dúvidas jurídicas.