A CDU realizou nesta manhã no espaço do INATEL, no Santo da Serra, um encontro de ativistas e apoiantes onde esteve em debate a actual situação política regional onde o Coordenador Regional, Edgar Silva, criticou “os herdeiros do regime, aqueles partidos que, se dizendo da oposição, se tornaram alicerces da governação PSD/Miguel Albuquerque”.

Nesta iniciativa da CDU, disse Edgar Silva: “A actual situação política regional é de crise. Vivemos tempos de crise política e de crise provocada pela multiplicação de processos de corrupção”.

Para a CDU, “a corrupção, a extensão e a profundidade dos problemas de corrupção aparecem como fazendo parte da natureza do regime na Madeira”.

Edgar Silva lançou uma interpelação “aos partidos que se diziam da oposição e que agora, com o seu voto de apoio parlamentar, são os herdeiros do regime. Que é feito daqueles partidos que se diziam ‘da limpeza’, que iriam arrasar o regime corrupto?

Como é possível que o PAN, o Chega e a IL tenham conseguido passar da exigência de rigor a cobertores do regime instituído e a avalistas da corrupção instalada nesta Região? “.

De acordo com Edgar Silva, “o regime e a corrupção na Madeira só continuam porque os herdeiros do regime lhe dão suporte parlamentar. Hoje, o governo da Madeira está afundado em processos de corrupção e está em função, apenas e só, por contar com o apoio parlamentar dos herdeiros do regime. Deste modo, o PAN, o Chega e a IL tornaram - se no seguro de vida do regime”.

Disse ainda Edgar Silva que “este não é o tempo de fazer oposição à oposição, mas em que é obrigatório combater o regime nos seus alicerces. Estamos numa etapa da vida política em que o derrube do regime e o combate à corrupção na Madeira só serão consequentes se forem atacados os pilares de sustentação do governo instalado”.