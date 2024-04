Já arrancou a 17.ª edição do Dia Nacional do Motociclista na Região e a espectativa da organização é que o evento alcance, hoje, um novo recorde.

“Este é um grande dia para nós”, começou por realçar Colin Ferreira, presidente da Associação de Motociclismo da Madeira, na abertura da iniciativa na Avenida Sá Carneiro, no Funchal, onde se encontravam centenas de motas que, por esta altura, rumam em direção a Machico.

Em 2022, o evento contava com 4.300 motas, no ano passado contabilizou 5.078 motas e, este domingo, embora ainda não tenha sido realizada a contagem oficial, são esperadas cerca de 6 mil motas.

Colin Ferreira lembrou ainda todo o cuidado que os participantes devem ter ao nível da segurança, tema que foi abordado por Diego Henriques, presidente Club Motards da Madeira (CMM), coorganizador das celebrações.

“Hoje são muitas motas. Todos os anos tem vindo a crescer e daí temos de ter muita atenção na condução. Têm de pensar em vocês e nos que estão à vossa volta”, apelou.

Quanto às previsões para o dia de hoje, Diego Henriques tem uma certeza: “Mais um recorde será batido hoje e vai ser sempre a crescer”, apontou, agradecendo o apoio da Câmara Municipal do Funchal e da Câmara de Machico que têm sido “grandes colaboradores” nestas iniciativas.

Na ocasião, usou também da palavra a vereadora Helena Leal a qual assegurou que, da parte da autarquia funchalense, a associação e o clube terão sempre o seu apoio tanto no que concerne a nível logístico como financeiro. “É uma honra termos esta partida e esta grande mobilização a sair aqui da nossa cidade do Funchal”, vincou.

Esteve também presente Rafaela Fernandes, secretária regional de Agricultura e Ambiente, que felicitou todos os que participaram na organização do evento.

“O divertimento que já começou quando se começaram a juntar as motas nesta bonita avenida é sinal que o dia vai correr bem”, rematou, endereçando uma palavra de reconhecimento a Colin Ferreira por ter trazido esta iniciativa para solo regional.

Findos os discursos, as motas seguiram para a Praça do Fórum Machico. Na parte da tarde, a programação é diversificada estando previsto para as 15h00 os discursos oficiais das entidades envolvidas na organização e, às 15h30, a bênção das motas. Haverá também uma ‘Bike Wash’ (16h30), e um momento musical com a banda KROD (17h00), seguindo-se o Dj João Canada, pelas 18h00.

De referir que o evento terá uma vertente solidária, através da presença de três stands de associações que se pautam pela ajuda ao próximo e que irão partilhar o recinto com outras 12 associações de motards.