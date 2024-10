A Ordem dos Engenheiros - Região Madeira irá realizar uma conferência com o antigo Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Mineiro Aires, no próximo dia 4 de outubro de 2024, às 17h00, na Assembleia Legislativa da Madeira. O evento será uma oportunidade para discutir o tema ‘Infraestruturas e Investimento Público como Fator de Coesão Nacional’.

“Neste contexto de grandes desafios para o país, como a construção de um novo aeroporto em Lisboa, esta discussão torna-se ainda mais relevante, especialmente para os Madeirenses, que dependem de infraestruturas robustas e conectadas para garantir o desenvolvimento regional e a coesão com o resto do território nacional. A conferência visa explorar como as políticas de investimento público podem não apenas fomentar a coesão nacional, mas também responder às necessidades emergentes do país”, explica a ordem, em comunicado, acrescentando que “Carlos Mineiro Aires teve também um papel determinante na formalização da Fundação da Construção, uma iniciativa lançada em 25 de julho de 2024, com o objetivo de reunir as principais entidades do setor, como a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Arquitetos, a Ordem dos Economistas e 14 das maiores empresas de construção de Portugal. A fundação visa responder de forma concertada aos desafios atuais do setor, contribuindo para o dimensionamento adequado das infraestruturas e promovendo o desenvolvimento económico sustentável”.

Com a presença de Carlos Mineiro Aires, que “desempenhou um papel essencial na criação desta fundação, os participantes terão a oportunidade de compreender como essa iniciativa visa transformar o setor da construção, agregando conhecimento e experiência para atender aos desafios futuros”, remata a Ordem.