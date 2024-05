O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebeu em audiência, esta manhã, o Presidente da Ordem dos Arquitetos (AO), Avelino Oliveira, e a Presidente do Conselho Diretivo Regional da Madeira da OA, Susana Gouveia Neves.

O bastonário Avelino Oliveira veio manifestar aquelas que são as preocupações da Ordem, com o objetivo de “promover a arquitetura de qualidade da Madeira, o trabalho dos arquitetos e articular a agenda política”, reiterou.

Avelino Oliveira disse “estar disponível para colaborar em tudo o que sejam os projetos estruturantes, através da nossa secção regional. Isto acontece no pretexto do terceiro encontro dos arquitetos da administração pública, em que estamos aqui na Madeira a reunir, com os colegas que trabalham na administração pública regional e municipal, para um evento que iremos realizar de maneira a podermos mostrar qual a nossa principal preocupação e a prática profissional, as suas dificuldades e as oportunidades.”

A Ordem dos Arquitetos - Secção Regional da Madeira está a promover o 3.º Encontro dos Arquitetos da Administração Pública, que na Região Autónoma da Madeira se realiza esta tarde.

O Presidente da Ordem dos Arquitetos afirmou que “ao estender o encontro a todas as Regiões, procuramos garantir uma representação inclusiva e abrangente de profissionais de todo o país. A diversidade de perspetivas e experiências enriquecerá as discussões e contribuirá para o fortalecimento da prática no setor público.”