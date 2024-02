Entrando na ordem de trabalhos, ao plenário madeirense subiu a apreciação do projeto de resolução, da autoria da Iniciativa Liberal, que ‘recomenda a aplicação do diferencial de 30%, previsto na Lei das Finanças Regionais, a todos os escalões do IRS, ao IVA e às taxas liberatórias de imposto, bem como às respetivas taxas de retenção na fonte’.

O deputado único da Iniciativa Liberal constata que “a redução de impostos representa um alívio direto para os contribuintes” e a medida reivindicada constituiria um “estímulo ao consumo interno, que contribui para um ciclo frutuoso de crescimento”.

Denunciando que “pagamos o IVA mais caro do país”, Nuno Morna lembra ainda que a pretendida redução resultará, por exemplo, “na diminuição nos valores de rendas, mitigando os problemas que se fazem sentir na habitação”.Nuno Morna diz que é hora de o “Estado aprender a fazer o que obriga os contribuintes a fazer: gerir bem”. Assim, é fundamental “devolver aos madeirenses o dinheiro que tanto lhes custa a ganhar”.

Ato imediato a esta intervenção, Miguel Castro (Chega), Roberto Almada (BE), Élvio Sousa (JPP), Sérgio Gonçalves (PS) fizeram saber que os seus partidos vão votar favoravelmente esta recomendação, na quinta-feira, dia de votações. Todos eles, entroncando na fundamentação de que é possível essa concretização, mas que terá de ser acompanhada por uma redução também da despesa pública, pelo que, projetam, “PSD e CDS não deverão estar muito interessados” nessa aplicação, como disse, por exemplo, o líder parlamentar do JPP.“O dinheiro fica na mesma Madeira deixa de estar nos cofres do Governo e fica no das famílias, que certamente saberão gerir melhor”, expressou, por seu turno, Sérgio Gonçalves, acerca daquela que diz saber que será a posição da maioria, ou seja, a Região “não poderá dispensar essa receita”, como antecipou Carlos Rodrigues, pelo PSD, já deixou claros indícios que a proposta não passará, ou seja, quando não se governa pode se prometer tudo”, para além de ter dúvidas dos efeitos imediatos de algumas reduções, nomeadamente ao nível do IVA.