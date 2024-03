Neste domingo a CDU realizou iniciativas de campanha eleitoral no concelho da Ribeira Brava, onde apelou à participação popular nestas eleições.

A este respeito, Sílvia Vasconcelos, recordou que “sendo o voto uma conquista democrática, é este que nos permite tomar as rédeas das decisões na vida de todos nós. É um direito conquistado secularmente, com sacrifício de vidas de homens e mulheres, que não pode ser negligenciado em qualquer eleição”.

Estabelecendo uma ligação entre este ato eleitoral e a vida concreta de quem vive na Região, a candidata afirmou que “o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas”, que, por sua vez, “dependem da decisão do voto de cada um”.

“O que se decide na República, chega cá”, sublinhou.

Ainda na ocasião, a cabeça-de-lista destacou também a relevância desta eleição para a Assembleia da República e o desenvolvimento regional.

“É lá, na Assembleia da República, que se reivindica maior dotação financeira mesmo para os serviços regionalizados, como a saúde, a educação, a habitação, agricultura, entre outros; é lá que poderão alterar as leis laborais, para que as últimas alterações que foram feitas, tão prejudiciais para quem trabalha, possam ser revertidas e para que se majorem os salários da população, para que a precariedade laboral acabe, para que a dignificação de quem trabalha seja uma realidade. É também na AR que se debatem os serviços de segurança e de justiça da região, que carecem de mais recursos humanos e mais meios e infraestruturas para a realização das suas competências”.

Em relação às prioridades nos compromissos assumidos, Sílvia Vasconcelos afirmou que “a CDU tem-se debatido por todas estas causas desde sempre, a do trabalho com dignidade, a da dignidade de todos os seres humanos, sem discriminação. É uma força política com perspetiva ética e humanitária que defende, reivindica e luta por uma vida melhor para todos, com mais direitos, menos desigualdades , e mais justiça social”.