Após a congratulação por um cenário de potenciais eleições antecipadas, exercida por Roberto Almada no arranque dos trabalhos no plenário madeirense, foi Bruno Melim, numa outra intervenção, a sair em defesa do Governo Regional.

O deputado do PSD rebuscou o passado recente, para lembrar ao parlamento que “a 24 de setembro os madeirenses deram uma vitória inequívoca ao PSD, com vitória em 52 das 54 freguesias e em 11 dos 11 concelhos”. Há quatro meses, “os madeirenses quiseram dar uma vitória à coligação e quiseram que fosse formado um governo liderado pelo PSD”, naquele que exalta ter sido “um processo democrático que vencemos mais uma vez”.

Ora, “o 24 de janeiro colocou em causa essa estabilidade”, com acontecimentos que “suspenderam o futuro político do único território do país onde havia estabilidade”. Mas, logo aí, “o PSD foi desde a primeira hora uma solução e que bem claro que o PSD entende ter legitimidade para continuar a governar”. Lamenta, pois, esse previsível cenário de deliberação, a partir de Belém, de eleições antecipadas, mas garante que “o PSD não tem medo de eleições e vamos estar de cabeça bem levantada e orgulho no legado de quase 50 anos de governação”.