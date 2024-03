Élvio Sousa, líder do JPP, recorreu à sua página pessoal de Facebook para questionar a “omissão” do tema do gás na investigação, frisando que “ninguém trata de explicar as razões objetivas pelo facto de uma garrafa de gás butano, de 13 kg, custar em média mais 10 euros do que nos Açores, apesar de estar mais distante do Continente”.

“Não se quer mexer no assunto”, afirmou, interrogando “onde para a investigação” e afirmando que “órgãos impressos detidos por grandes grupos económicos com interesses nos produtos petrolíferos, e mesmo a RTP-M local, não informam com rigor e não esclarecem. Essa é grande conclusão do tema”.

A este respeito, o deputado vai mais longe e dá como exemplo um ‘fact check’ publicado no “Diário do Sousa e do Avelino”.

“Veio a feliz conclusão que na Madeira não existe o monopólio do gás, e que o programa do gás solidário seria a grande medida deste nobre e piedoso Governo de coligação. Um piedoso, caridoso e generoso Governo que alimenta o negócio de um grande empresário do armazenamento e carregamento do gás”, disse.

Desta forma, Élvio Sousa interroga se alguém, além do próprio partido que lidera, explora o assunto, adiantando que os que fazem “são perseguidos, castigados e deliberadamente alvo de tentativas de desacreditação nesses órgãos de propaganda”.

“Todavia, agora que o Programa Assistencialista do Gás Solidário se evaporou, deixando 2.600 famílias sem o apoio de 20 euros, numa garrafa sem regulação, o Governo PSD, CDS e PAN perdeu o pio. E não só. Também os panfletos de propaganda do dito grupo, que manietaram e fabricaram conteúdos externos para despistar o rasto do dono do gás, nem uma palavra. Curioso”, acrescenta.

O líder fala do caso dos Açores, onde, segundo o mesmo, “para estancar o crescimento de monopólios e de ‘sanguessugas’ que vivem à sombra do Orçamento e da carteira do povo trabalhador”, o gás encontra-se regulado e, a par disso, inserido na listagem dos produtos energéticos e petrolíferos.

”Não há gás solidário, há gás regulado, como deve ser numa Região”, criticou.

Na Madeira, Élvio Sousa avançou que “estranhamente”, pela Portaria n.º 25/2022, o gás - butano, propano e canalizado-, não se encontra na lista de regulação, que controla o Preço Máximo de Venda ao Público da gasolina sem chumbo IO 95, do gasóleo rodoviário e do gasóleo colorido e marcado.

“Está tudo controlado, pensado para continuar a engordar ‘meia dúzia’. E o povo vai custeando a engorda, com mais 10 euros por garrafa. Parece que o ‘liberalismo selvático’ gosta dessa exploração”, rematou.