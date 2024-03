A vogal da Assembleia de Freguesia do Partido Socialista, Cátia Pestana, lembrou que em 2014 foi o PS a instituir esta celebração nesta freguesia. Falou também do estigma que disse ter havido em relação às gentes do Bairro da Nazaré, classificando que era coisa de pessoas que achavam ser “superiores”.

Por outro lado, afirmou que “o fosso entre ricos e pobres é cada vez maior” na freguesia, aditando que com cerca de 1 ME de investimento autárquico há menos apoios na cultura, no social, etc.

“As limpezas são escassas”, referiu Cátia Pestana, enfatizando o estado das ruas da freguesia, “sem manutenção”.

“Os problemas de São Martinho são os problemas da cidade, são os problemas da Região”, atirou ainda.

Também por isso, apelou que daqui a uma semana os eleitores não deixem de votar.

Assinala-se hoje o 445.º aniversário da Freguesia de São Martinho, cujas comemorações decorrem no Parque Urbano da Nazaré.