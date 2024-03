Discute-se o projeto de decreto legislativo regional, da autoria do PCP, intitulado “Garante o apoio em 50 % das propinas aos estudantes das instituições de ensino superior na Região Autónoma da Madeira”.

“O Governo Regional, há mais de dez anos, apoia em 72% o valor mensal da propina”, atirou Nuno Maciel (PSD) a Ricardo Lume (PCP). Um projeto do Governo Regional, note-se, com critérios de seleção específicos, recordando-se que atende à situação financeira e social dos candidatos e não é, por isso, transversal a todos os alunos no Ensino Superior.

Nuno Maciel, advogou que são 633 alunos a beneficiarem do mesmo apoio.

Chegou mesmo a afirmar, em direção a Ricardo Lume, que este pode já convocar uma iniciativa junto ao Campus da Penteada para dizer que este projeto de decreto legislativo regional não passou na ALRAM.

“Não se esqueça é de dizer que é este Governo Regional que, todos os anos, celebra um contrato de 1ME com a S. José de Cluny”, elaborou entre outros exemplos dados.