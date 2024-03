Um vasto texto sobre a questão dos transportes na Madeira, divulgado pela Direção Regional de Estatística, informa que na linha Madeira-Porto Santo, o número de passageiros aumentou 13,5% em termos homólogos no 4.º trimestre de 2023, sendo também superior aos valores do mesmo trimestre de 2019 (+30,7%). Em termos acumulados, em 2023, o número de passageiros transportados situou-se nos 407,9 mil, valor acima do observado no ano precedente em 20,1% (+12,4% que em 2019).

Ainda conforme adianta a DRE, a variação do movimento de mercadorias nos portos da RAM, no trimestre em referência, foi globalmente positiva em comparação com o mesmo período de 2022 (+11,0%) e de 2019 (+15,1%).

Para esta variação contribuiu, segundo a Direção Regional de Estatística, o acréscimo observado no descarregamento (+11,1% face ao 4.º trimestre de 2022; +16,9% face ao 4.º trimestre de 2019), assim como no carregamento (+10,0% face ao 4.º trimestre de 2022; +2,5% que no 4.º trimestre 2019) de mercadorias.

A variação acumulada foi, igualmente, positiva em termos globais (+7,6% que em 2022; +17,7% face a 2019), quer na carga (+2,1% face a 2022 e +4,4% em relação a 2019), quer na descarga (+8,3% face a 2022 e +19,5% que em 2019).