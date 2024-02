O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, realiza no dia 15 de fevereiro, no âmbito do Dia Internacional da Criança com Cancro, a Palestra ‘Criança e Cancro: um olhar compassivo e informativo’, a ter lugar pelas 18hh30, na FNAC Madeira.

“Com este dia pretende-se educar o público em geral sobre o cancro na criança, promover o trabalho das entidades e organizações que trabalham nesta área”, pode ler-se em nota enviada às redações.

Refira-se que, de acordo com a mesma nota, “assinalado a 15 de fevereiro, o Dia Internacional da Criança com Cancro foi criado em 2002 pela Childhood Cancer International com o objetivo ajudar todas as crianças vítimas de cancro a aceder a melhores tratamentos e medicamentos, bem como dar apoio às famílias e amigos”.