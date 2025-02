A Marina do Funchal conta agora com um novo posto de abastecimento, equipado com tecnologia avançada para oferecer um serviço mais rápido, eficiente e preciso.

Em parceria com a Repsol, o posto disponibiliza gasóleo marcado na origem e novos combustíveis desenvolvidos para embarcações de recreio: Repsol Mar Sport 95 e Repsol Mar Diesel e+. Estes combustíveis otimizam o consumo, melhoram o desempenho do motor e protegem os circuitos de alimentação da corrosão causada pela água do mar.

O posto está aberto todos os dias das 08h00 às 20h00, para os combustíveis Repsol Mar Sport 95 e Repsol Mar Diesel e+. O gasóleo marcado (MarPro) está disponível nos dias úteis, das 09h00 às 12h30 e das 14h30 às 19h00, com marcação prévia mínima de 24 horas.