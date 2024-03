Cattlianthe A Bragada de Santana é o nome escolhido para honrar, desta feita, o concelho do norte da ilha da Madeira que vê o seu nome eternizado num registo internacional no Royal Horticultural Society.

Tratando-se do sétimo município da Região a ver o seu nome ou referências pautadas num registo de um novo híbrido de orquídea, este projeto iniciado em 2019 por Pedro Spínola ganha mais um elemento que pretende ser tão só uma homenagem a este concelho que é, desde 2011, Reserva Mundial da Biosfera, aliando as flores, neste caso as orquídeas, ao verdejante concelho do norte.

Apesar de o registo ter sido submetido no dia 8 de março, uma vez que o objetivo do registo desta Cattlianthe era, além da natural homenagem ao concelho, o de ser um baluarte de cor e esperança à mulher rural, à dita mulher do campo, à beleza, trabalho e esforço de todas aquelas que, na simplicidade das suas vidas permitem que tudo o resto funcione. Às bragadas, esta orquídea pretende ser uma memória, bonita e perfumada, de tudo aquilo que espelham no concelho de Santana.

A oficialização e aceitação do pedido chegou precisamente hoje, dia 11 de março, por parte da entidade RHS, marcando, num mundo da botânica e para a Região, mais uma orquídea que eterniza e leva, a todo o mundo, a sua beleza e herança botânica.