Decorre, neste momento, a habitual reunião de câmara da Câmara Municipal do Funchal (CMF), contando com com a presença da nova vereadora.

Ana Bracamonte é um dos novos nomes anunciados esta semana por Cristina Pedra, atual presidente da CMF, no âmbito da orgânica do executivo funchalense, isto após Pedro Calado ter renunciado à presidência.

No fim da reunião deverão ser conhecidos os pelouros que ficarão à sua responsabilidade, sendo este, aliás, um dos temas hoje em discussão.