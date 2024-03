O NÓS, Cidadãos quer uma nova Estratégia de Combate à Pobreza e Exclusão Social.

O partido, através de um comunicado enviado às redações, lembra que a Madeira é a segunda região do país com a maior taxa de risco de pobreza ou exclusão social e elenca uma série de problemáticas associadas à pobreza que mostram que a “crise social é real, de dimensão imprevista e deixará, certamente, marcas profundas nos próximos anos em parte significativa da nossa população”.

Nesse sentido, o partido lança uma pergunta ao Governo Regional, ainda em funções, sobre “quais os resultados – grau de eficiência e eficácia – da sua Estratégia Regional de Inclusão Social e Combate à Pobreza (2021-2027)”.

“Estamos a meio da sua implementação e, portanto, é altura de fazermos uma primeira avaliação”, aponta.

Para o NÓS, Cidadãos!, combater a pobreza e a exclusão social exige a adoção de medidas estruturais e profundas transformações na sociedade, “e é disso que a RAM precisa com urgência”.

Até ao momento, prossegue, “essas mudanças não são visíveis e aquilo a que os madeirenses assistem – e confirmam no seu dia a dia – é que a situação se está a agudizar, e que as expectativas de quem quer sair desta situação não são positivas. Há agora cada vez mais famílias madeirenses que se dirigem às instituições para solicitar ajuda (até famílias inteiras), e muitas delas estão numa situação de grande dificuldade financeira e na iminência de perder as suas casas. Se num curto espaço de tempo não existirem medidas concretas que solucionem os seus problemas, o cenário será dramático”, remata.