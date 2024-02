O NÓS, Cidadãos! recordou hoje que dois dos resultados esperados, no Programa Madeira 2030 eram o aumento para 20% da participação dos recursos energéticos renováveis na procura de energia primária e a redução do consumo de combustíveis fósseis em 46% (face a 2005) e as emissões de GEE em 55% (face a 2005). “Parece-nos, de modo luminoso, que estamos a divergir neste segundo. O que é feito do compromisso de redução nos combustíveis fósseis? A neutralidade carbónica em 2050 continua a ser um objetivo, mas, para NÓS, Cidadãos!, é talvez cada vez mais uma miragem”, referiu o partido em nota de imprensa. De acordo com os dados apresentados na semana passada, a Região Autónoma da Madeira superou os 159,7 milhões de litros de consumo nos principais combustíveis (gasóleo e gasolina), em 2023, registando assim um crescimento de 4,8%, segundo os dados fornecidos pela Alfândega do Funchal e divulgados pela Direção Regional de Estatística. Ou seja, na RAM “estamos ainda muito longe de uma real transição para as sustentáveis e mantemos níveis cada vez mais elevados de consumo de energia fóssil na indústria e nos transportes, quando o objetivo comum é reduzir”, lamentou o NÓS, Cidadãos!.

A explicação apresentada é simples: uma vez que os preços foram mais baixos, este facto justifica o aumento do consumo registado em 2023, mas, NÓS, Cidadãos! não podemos aqui esquecer que os combustíveis da Região estão sujeitos a afixação administrativa por parte do Governo Regional desde o ano de 2008. A ideia de uma Região mais verde, criteriosa na adaptação às alterações climáticas, na preservação do meio ambiente e empenhada na transição energética, constitui um desafio de todos NÓS, mas parece continuar a não ser uma prioridade do agora demissionário (e em gestão) Governo do PSD/CDS-Madeira, suportado no parlamento Regional pelo PAN (um partido que se diz ambientalista, defensor da natureza).