“Não somos um partido de um homem só”, frisa Pedro Coelho

Pedro Coelho foi o principal protagonista da apresentação formal da lista da coligação Madeira Primeiro, que junta PSD e CDS, à Assembleia da República.

“Não somos um partido de um homem só”, foi uma das suas principais tiradas, que poderiam ter tantos sentidos, mas foi dita num contexto de apontar ao dedo ao cabeça de lista do PS, que se apresenta sozinho nos cartazes, enquanto a coligação PSD/CDS mostra todos os candidatos.

O ex-presidente da autarquia de Câmara de Lobos, com uma oratória determinada, relevou, logo de entrada, que “acompanham-me nesta jornada pessoas competentes, com experiência, e que estão dispostas a dar o seu contributo, pessoal e político, pela sua terra”.

Coelho, o n.º 1 da lista, referia-se a Paula Margarido (2.ª), Paulo Neves (3.º), Carla Spínola (4.ª), Lavínia Corte (5.ª) e Bruno Sousa (6.º), bem como aos seis suplentes, designadamente Bruna Perry, Hector Jesus, Nádia Correia, José Pedro Quintal, Sandra Rodrigues e Miguel Silva.Candidatos que, “uma vez eleitos irão respeitar o legado de outros parlamentares que, na sua ação política, colocaram sempre a Madeira em Primeiro”, consoante assegurou, frisando que “vamos lutar não só pela Madeira que temos hoje, mas pela Madeira que sonhamos, queremos e merecemos ter”.

Nos recados, implícitos, disse que esta é “uma candidatura que coloca a Madeira em Primeiro, uma candidatura que apresenta as suas caras e que vai à luta, sem medo e para ganhar pela Madeira. O círculo eleitoral da Madeira elege 6 deputados e nós não nos escondemos. Não somos um partido de um homem só”, numa alusão ao facto do PS ter visível nos cartazes apenas o seu cabeça de lista.

Principais linhas orientadoras

Pedro Coelho expôs os principais focos da atuação da ‘sua equipa’ em Lisboa, após o ato eleitoral de 10 de março, como sejam, conforme explanou:

“O nosso manifesto tem subjacentes os nossos compromissos e a denúncia daquilo que o Governo Socialista não cumpriu com a Madeira, nestes últimos 8 anos. Porque estamos focados no futuro da Madeira queremos + Autonomia, + Cidadania, + Investimento e + e melhor Mobilidade.

Autonomia é um direito natural deste Povo Ilhéu, um sonho ainda não realizado que tem mais de 200 anos. Neste quadro, e para que tenhamos o Desenvolvimento Integral da Região, urge uma revisão Constitucional, que permita uma Autonomia Política plena.

É inadmissível que a Constituição da República seja desrespeitada, no que às transferências do Estado para os Órgãos Regionais diz respeito, nomeadamente na área da saúde e da educação.

Também não se aceita que no atual quadro legislativo, os nossos emigrantes, aqueles que deram e dão muito à sua Terra, não possam exercer o seu direito de voto para a Assembleia Legislativa da Madeira.

Almejamos ter um poder tributário próprio e a possibilidade de criar o nosso sistema fiscal, sem estarmos dependentes de adaptações nacionais, pois sem Autonomia Financeira não há uma efetiva Autonomia Política.

Queremos + Autonomia, para que se possa aprofundar o IRS jovem e isentar, em sede de IMT, os jovens que adquiram a sua primeira habitação; Defendendo, por exemplo, os Estatutos do Estudante Deslocado e do Estudante Atleta e não podemos aceitar que não seja criado um contingente especial de acesso às residências Universitárias no Continente.

Queremos mais Investimento da República no Nosso Território, pois compete ao Estado a construção e requalificação das esquadras da PSP e dos Tribunais que como sabemos, na nossa Região, assistimos a anúncios e a não concretizações.- Não podemos aceitar que a nossa Universidade seja discriminada;

Não podemos aceitar e vamos lutar para que a Região consiga candidatar projetos ao Fundo Ambiental;

Queremos mais mobilidade e compete ao Estado assegurar o princípio da continuidade territorial, e nesta linha vamos exigir a revisão do Subsídio Social de Mobilidade para que os madeirenses paguem apenas 86 € e 65 € pelas suas viagens;

Vamos insistir no financiamento do passe sub-23 pela República porque os nossos estudantes são também Portugueses.”