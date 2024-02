Hoje será um dia mais fresquinho do que ontem. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá períodos de céu muito nublado; aguaceiros fracos até ao início da manhã; vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante norte, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas até ao início da manhã e uma pequena descida de temperatura.

Já quanto ao estado do mar, o IPMA prevê, para esta quinta-feira, ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros na costa norte e na costa sul ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar irá rondar os 20/21ºC.