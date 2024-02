José Manuel Rodrigues recebeu, na manhã desta quinta-feira, Teresa Espírito Santo, a nova presidente do Conselho Diretivo Regional da Ordem dos Enfermeiros que, à saída, assegurou ao JM que a crise política não tem tido reflexos negativos na atividade da classe, nem na área da saúde, no seu todo.

Teresa Espírito Santo explicou se ter tratado de “uma visita de apresentação de cumprimentos neste nosso início de mandato e também de podermos trocar impressões à cerca da saúde, da enfermagem e das necessidades da nossa população, na Madeira”.

No foco do seu mandato estará, essencialmente, “atender às necessidades da população, nomeadamente as decorrentes da nossa sociedade atual, como o envelhecimento, como os mais idosos como uma população mais fragilizada e que precisa de maiores cuidados e de maior atenção. E também de um apoio a nível social, de preferência mantendo-os nas suas casas, nos seus locais de preferência”.

“Vamos acompanhar o exercício dos enfermeiros a nível dos locais da prática, escutá-los, ouvi-los, perceber as necessidades e transmiti-las à tutela e aos diretores das instituições onde os nossos enfermeiros trabalham, mas sem esquecer a atenção à garantia e segurança da qualidade dos serviços prestados aos nossos cidadãos”, complementou.

E sim, “há reivindicações que são de todos nós, mas ficam em parceria com os sindicatos representativos dos enfermeiros. Claro que há sempre reivindicações, pugnamos sempre por um maior número de enfermeiros para que as dotações dos serviços sejam garantidas e assim a segurança e qualidade dos cuidados”.

Teresa Espírito Santo assegura que “não estamos a sentir que haja qualquer reflexo ou repercussão a nível da saúde e da nossa área de intervenção”, quando questionada acerca do momento algo conturbado que a Região vive, ao nível político.

Aliás, “aquilo que estamos em crer é que às vezes os momentos mais conturbados são momentos também de oportunidade e de melhoria. Portanto, os enfermeiros continuam no seu exercício das funções e estarão sempre a dar pelo melhor dos seus cuidados”.

Teresa Espírito Santo iniciou funções a 1 de janeiro de 2024, naquele que é o 7º mandato da Ordem dos Enfermeiros, numa altura em que a classe vive um bom momento na Região, pelo menos ao nível da empregabilidade, com a presidente do Conselho Diretivo Regional a anuir que de facto nesta altura há ‘emprego pleno’.

Com números atualizados, nesta altura existem 2.612 enfermeiros na Região, num universo de cerca de 83.000 no todo nacional.