A causa animal esteve esta manhã em destaque na Escola do Livramento, que recebeu a visita da vereadora Nádia Coelho, que tutela a Causa Animal, na CMF, entre outros pelouros, para uma ação de sensibilização promovida pela Unidade do Bem-Estar Animal.

“Foi um momento de grande interação e partilha de conhecimentos e valores, onde a presença do Cão Aladino, fez as delicias do dia, para muitas crianças.

Nas visitas às escolas do Concelho do Funchal, a CMF pretende contribuir para a aproximação das crianças à temática da causa animal, desbloqueando medos e receios, esclarecendo dúvidas e sensibilizando os mais jovens para os deveres e obrigações que devem ter com os seus animais de companhia, relembrando sempre, que um animal não é um brinquedo, e requer um compromisso para a vida.

A questão do abandono, os cuidados com a alimentação, a higiene e o banho, a recolha dos dejetos caninos, são alguns dos assuntos abordados, aumentando assim a consciencialização dos mais novos para um assunto que ainda acata muitas fragilidades, e é com as novas gerações que temos esperança em vermos a nossa sociedade evoluir, no que diz respeito à forma como os animais devem e merecem ser tratados.

Qualquer pedido para as ações de sensibilização nas escolas deverá ser feito através do email: bemestaranimal@funchal.pt e qualquer solicitação para visitar o Canil do Vasco Gil, deve ser agendado diretamente através do número: 291 773 357”, refere nota endereçada às redações.