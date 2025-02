Bom dia e bom fim de semana!

- Decorre das 9h30 às 11h30 o Café Memória da Madeira sobre o tema ‘Viva o Carnaval (atividades lúdicas)’, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000).

- O Museu Etnográfico da Madeira recebe, entre as 11h30 e as 12h30 e as 13h30 e as 16h00, a oficina ‘Iniciação ao Tricot – Método Português’, no âmbito projeto ‘Onde Vive a Lã’.

- Ao longo deste sábado celebra-se o Dia do Pensamento 2025. Entre as 13h00 e as 16h30 ocorrem atividades escutistas pela baixa da Cidade do Funchal. Às 17h00, no Parque de Santa Catarina, tem lugar a cerimónia protocolar.

- A Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses está a celebrar 175 anos. O programa arranca esta tarde com um desfile até ao Jardim Municipal onde, às 16h30, é inaugurada uma escultura comemorativa desta data. Haverá uma missa na Sé, pelas 18h00. O dia termina com o jantar de aniversário a partir das 19h45.

- Pelas 18h00, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta o concerto de improviso com o ‘Musical Happening’ e o bandolinista Norberto Cruz.

- Em Santana, a Festa dos Compadres está repleta de animação musical. O cabeça de cartaz desta noite é o artista nacional Toy, que sobe ao palco pelas 22h30.