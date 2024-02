Bom dia! É quinta-feira! Conheça a agenda que marca esta quinta-feira.

* A reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz vai começar às 9h00, no salão nobre do edifício Paços do Concelho, com 11 pontos em agenda para apreciação e votação.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* A reunião da I Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finanças começa às 11h30, na Assembleia Legislativa da Madeira. Terá como ponto único a audição parlamentar com o secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, com a finalidade de esclarecer questões relacionadas com a Proposta de Decreto Legislativo Regional intitulada ‘Proposta do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2024’ e a ‘Proposta do Plano e Programa de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira para 2024 – PIDDAR 2024’.

* O Conselho Regional do PSD-Madeira reúne hoje, no Centro de Congressos da Madeira. As declarações à comunicação social estão previstas para as 19h00.

* Tem lugar pelas 20h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, a estreia do espetáculo “DA IRENE, COM AMOR”, com base nos textos de Irene Lucília. No espetáculo, que conta com mais de 30 participantes, entre atores, alunos e bailarinos, aborda a importância da memória e da identidade da ilha. O cenário é criado a partir do universo das personagens de Irene Lucília, mas com a presença de “personagens” das memórias dos atores que povoam um certo imaginário ilhéu. Os bilhetes têm o custo de 10 euros. Podem ser adquiridos no site da Ticketline ou na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.

* O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, apresenta 2 espetáculos entre os dias 1 e 3 de fevereiro. Sendo assim, hoje, pelas 20h30, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, estreia a peça de teatro ‘Refuga’, tendo nova apresentação amanhã, 2 de fevereiro, à mesma hora. No sábado, dia 3 de fevereiro, pelas 21h00, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, há um concerto com as ‘Ninfas do Atlântico’. Ambos os espetáculos têm entrada livre.