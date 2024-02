Bom dia!

- A partir das 9h30, na Quinta Magnólia – Centro Cultural, o evento ‘Literatura e Sociedade: A obra de Irene Lucília (O Pé Dentro D’Água), organizado pelo Grupo Amigos do Teatro – GATO.

- Começa às 10h30, na baixa da cidade de Câmara de Lobos, o desfile de Carnaval das Escolas.

- Esta manhã, no Palácio de São Lourenço, o representante da República para a Região recebe às 10h00 o PS-M e pelas 11h00 o PSD-M.

- Na igreja do Monte, às 19h00, a missa celebrativa dos 458 anos de criação da comunidade paroquial.

- Pelas 20h00, o espetáculo ‘Da Irene, com amor’, do grupo GATO, no palco do Teatro Municipal do Funchal.

- Começa às 20h30, no Largo da Achada, Camacha, uma vigília para alertar para a falta de segurança naquela freguesia.

- Às 21h00, no salão da Assembleia Legislativa da Madeira, o concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira.