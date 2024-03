Bom dia e bom fim de semana!

- Entre as 9h00 e as 12h30, no Seminário Diocesano, a reunião do Conselho da Pastoral Juvenil.

- Pelas 11h00, a abertura da exposição ‘Um Conservatório Europeu e Premiado’, no Centro Comercial MadeiraShopping. O secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, marca presença no evento.

- A música clássica, tradicional e ligeira vai invadir o Piso 0 do MadeiraShopping, a partir das 11h30, pela mão do Ensemble de Clarinetes.

- Desde as 14h00 até às 20h00, na Calheta, o Saccharum organiza o Open Day para “os apaixonados que querem começar a planear um casamento de sonho”.

- A Orquestra de Sopros dos Cursos Livres em Artes do Conservatório realiza, às 16h00, um concerto no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, com direção artística de Lino Fernandes. A entrada é gratuita.

- É mais um dia na Feira do Livro do Funchal. Pelas 17h00, no Palco Principal, o lançamento do livro ‘Antes que a cidade morra’, de Deodato Rodrigues. A apresentação está a cargo de Sandro Nóbrega.

- O livro ‘Deus na escuridão’, de Valter Hugo Mãe, é apresentado na Feira do Livro às 18h00. O lançamento será no decorrer de uma conversa conduzida pela jornalista Marta Caires. O romance tem como cenário a freguesia do Campanário, Ribeira Brava.

- A partir das 19h30, no salão paroquial de Santa Cruz, tem lugar a atuação do Teatro Bolo do Caco seguida de ‘Ti Pedro’, no âmbito do Encontro Regional de Teatro. A entrada é livre.

- Às 21h00, na Sé do Funchal, o concerto inaugural da 37.ª edição do Festival de Música da Madeira, com a Orquestra Clássica da Madeira sob a direção do maestro Martin André. Esta noite, pode ver e ouvir ao vivo a soprano Tatiana Vizir, a contralto Maria Luísa de Freitas, o tenor Alberto Sousa e o baixo Ricardo Panela, e o Coral de São José, constituído por 55 coralistas.