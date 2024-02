A Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou, ontem, em reunião de Câmara, a atribuição de 852 bolsas de estudo, num investimento que ronda os 400 mil euros.

As bolsas regulares, sem contar com o mérito e os cursos artísticos, para o ano letivo de 2023/2024 tiveram 813 candidaturas, tendo apenas sido indeferidos 85 processos por via do incumprimento do regulamento municipal que rege este tipo de apoio, nomeadamente situação económica apresentada, reprovação, frequência de cursos não presenciais, entre outros motivos.

O Município volta este ano a atribuir bolsas de mérito a 69 alunos, num apoio cujo critério único de seleção é a média aritmética igual ou superior a 18 valores (no ano letivo anterior à candidatura). Este apoio ascende a vinte mil e setecentos.

A autarquia apoiará também 55 candidatos matriculados em cursos artísticos, cujo valor atinge dezasseis mil e quinhentos euros. Os critérios para este apoio prendem-se com a frequência de cursos tecnicamente reconhecidos como artísticos, tais como Design de Animação e Multimédia, Design de Moda e Têxtil, Jazz, Som e Imagem, Design Cinema e Audiovisual, Design de Comunicação, Artes Cénicas, Design de Moda, Branding e Design de Moda, Artes Visuais, entre outros.

Deste modo, o Município de Santa Cruz volta a apoiar os jovens naturais e residentes no concelho, matriculados no ensino universitário – regime ordinário (ensino presencial), licenciatura e mestrado (2 anos).

“A aposta desta vereação tem vindo, de ano para ano, a pautar-se por uma melhor atuação e resposta, de acordo com a situação económica apresentada pelos candidatos e ainda pela existência ou não de apoios de outras entidades, o que faz variar o valor pecuniário a atribuir, sendo o mesmo superior no caso de inexistência de apoios de outras entidades”, pode ler-se em comunicado.

“Outra aposta que se tem revestido de grande importância é a criação de um mecanismo de apoio de acordo com o mérito e as áreas artísticas. Esta novidade permite o apoio aos alunos nestas condições, mesmo já usufruindo da bolsa principal”, acrescenta a mesma nota.

O valor global de apoio neste ano letivo ascende a perto dos 400.000 euros, mais concretamente 395.700 euros.

“No próximo ano letivo, pretendemos alargar o âmbito do apoio a candidatos que se encontrem em fase de doutoramento, pelo que procederemos às alterações do regulamento municipal, no qual incluiremos as condições de acesso ao mesmo. Será mais uma resposta que vai ao encontro das legítimas aspirações dos alunos universitários e um contributo para a formação integral dos nossos munícipes”, remata.