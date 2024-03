Bom dia!

A presença feminina domina a administração regional. De acordo com dados de 2023, sete em cada dez trabalhadores públicos são mulheres, mas nos cargos dirigentes ainda mandam mais os homens. Género feminino continua a ganhar menos e a sofrer mais violência doméstica. No setor privado, o desequilíbrio é maior.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca outra mulher. Bárbara Bandeira fecha cartaz deste ano da Semana do Mar no Porto Moniz. Cantora portuguesa encerra ciclo com Herman José, David Carreira, Pedro Abrunhosa, Nininho Vaz Maia e Fernando Daniel.

Saiba ainda que eleições no PSD podem acabar em tribunal e que nova escola privada abre em setembro no Funchal.

Destaque também nesta edição para as aposentações, com a Região a contar com mais 46 reformados.

No Turismo, Jesus quer segurar ligação à Islândia. Secretário regional reuniu com a companha PLAY e pede operação contínua.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira.