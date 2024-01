Dezenas de moradores do Beco do Pão Duro, na Levada de Santa Luzia, no Funchal, alegam estar há 7 dias sem água em casa. De acordo com Mónica Aguiar, residente na zona, desde a última terça-feira, 16 de janeiro, que estão condicionados a nível de canalização.

“A quantidade de água que sai do cano da torneira da cozinha não é suficiente sequer para encher um copo de água”, disse, acrescentando o facto de não ter acesso a água nem para o autoclismo ou chuveiros da sua habitação.

“Isto já está insustentável”, referiu, pedindo uma intervenção da Câmara Municipal do Funchal que, segundo fez saber, já recebeu várias queixas por parte dos moradores.

A mesma fonte referiu, ainda, que até à data “os técnicos que estiveram no local não conseguiram resolver o problema”.

Processo estará concluído nas próximas semanas

O JM pediu esclarecimentos à Câmara Municipal do Funchal, a qual referiu que esta é uma “zona tradicionalmente problemática no abastecimento de água, dada a orografia do arruamento”. A par deste pormenor, a autarquia refere que a tubagem existente é “de pequena dimensão”, além de ser “bastante antiga”.

“Após uma intervenção de reparação, existe sempre morosidade na reposição das condições de normalidade”, explica a mesma nota, dando conta que, neste caso concreto, têm existido algumas reclamações de pouca pressão no abastecimento - e não de interrupção de fornecimento de água

Sabe-se que as equipas do Departamento Águas do Funchal têm andado no terreno a tentar identificar a causa do problema, tendo inclusivamente detetado e reparado um derrame nas proximidades.

“Esperava-se que esta intervenção tivesse resolvido a situação o que, de facto, não aconteceu. Dada a persistência da situação, a equipa de deteção de fugas tem andado no terreno a pesquisar outras fugas de água que possam estar a provocar a diminuição da pressão de água no referido arruamento”, lê-se.

Neste sentido, a CMF informa que, no âmbito do Projeto de controlo de Fugas, e dados os problemas persistentes no abastecimento de água no Beco do Pão Duro, está a ser lançada tubagem nova e estão a ser criadas as condições para a renovação das ligações, processo que estará concluído nas próximas semanas.