O PAN já se manifestou disponível para viabilizar um novo Governo PSD/CDS-PP, mas impõe condições: a queda da construção do teleférico do Curral das Freiras e da Estrada das Ginjas. Mais: o partido quer que governantes que possam estar associados ao caso saiam de cena.

Consumado o decreto de exoneração de Miguel Albuquerque – desde dia 5 de fevereiro, segunda-feira, em gestão corrente – compete ao Representante da República para a Região, Ireneu Barreto, recolher a vontade de cada partido político com assento na Assembleia Legislativa Regional quanto a uma possível solução para a crise instalada no coração do poder político da Madeira. O que acontece na sequência de um caso de alegada corrupção, que fez cair o Governo PSD/CDS-PP de Miguel Albuquerque, arguido nesse processo judicial.

Mónica Freitas (PAN), parceira parlamentar na coligação que suportou o Governo PSD/CDS, responsável também pela queda de Miguel Albuquerque, que a própria exigiu, é a segunda a ser ouvida pelo Representante da República.

Mónica Freitas já se encontra no interior do Palácio de São Lourenço, local onde tem acorrido com frequência, designadamente há precisamente uma semana, quando aqui veio para uma audiência solicitada pela própria, e cujo motivo se recusou a divulgar, remetendo declarações para quando “houvessem mais dados”.

Uma semana depois, está de regresso, já depois de se saber que o PAN exige que saiam do programa de Governo a construção do teleférico do Curral das Freiras e a estrada das Ginjas, sob pena de não viabilizarem um novo Governo. Ela que já manifestou o desagrado, também, quanto à hipótese de eleições antecipadas que, a seu ver, são perigosas por – novamente consideração sua – instigarem os populismos.

Iniciaram-se esta tarde as audições no Palácio de São Lourenço aos nove partidos políticos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira, cujas reuniões serão repartidas por três dias. Hoje, são ouvidos o Bloco de Esquerda (15h00), o PAN (16h00) e a Iniciativa Liberal (17h00).