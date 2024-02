A deputada eleita pelo PAN à ALRAM e parceira na coligação que suporta o governo PSD/CDS convocou para as 11h00 desta quarta-feira uma audiência com o representante da República para Região, Ireneu Barreto, numa altura em que a indecisão permanece quanto à crise que atingiu o coração do poder político na Madeira.

A deputada que exigiu, a semana passada, a substituição de Miguel Albuquerque, e já manifestou o desagrado quanto à hipótese de eleições antecipadas, chegou ao Palácio de São Lourenço pelas 10h50 e recusou falar à comunicação social.

Sabe o JM que também não estão previstas quaisquer declarações por parte do representante da República.

A comunicação social, presente no exterior, aguarda, no entanto, que a deputada do PAN possa produzir declarações, esclarecendo o motivo desta audiência cujo propósito é desconhecido.