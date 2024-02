“Irá ser um momento de grande força entre todos os militantes do PSD”, perspetiva Rubina Leal, à entrada para o Conselho Regional do partido, que tem lugar na sala do Centro de Congresso da Madeira.

São grandes expetativas em torno das conclusões que dali podem sair, nomeadamente em relação a um potencial sucessor de Miguel Albuquerque, mas João Cunha e Silva, à entrada já fez baixar a fasquia, alertando que esta será apenas mais uma etapa a cumprir e que não será ainda hoje que haverá desenvolvimentos mais práticos.