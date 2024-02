Mimosa Porquê? é o renovado programa pedagógico da marca para crianças do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico que promove bons hábitos alimentares, um estilo de vida ativo e comportamentos sustentáveis.

O principal objetivo é responder aos porquês das crianças, e, envolvendo famílias, professores e educadores, dar as mais convincentes respostas aos seus inúmeros porquês.

O ‘roadshow’ esteve no Colégio do Marítimo, no Funchal, no dia 29 de janeiro, para explicar e ensinar a comunidade a preparar lanches equilibrados, variados e divertidos, com animadores e as mascotes do programa.

A adesão ao Mimosa Porquê? é gratuita e acessível a todas as escolas.