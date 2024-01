O próximo Encontro do Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar (AMMMSU) foi agendado para 4 de fevereiro, na Igreja Paroquial da Vila da Ponta do Sol.

“Os antigos militares, naturais da Madeira e seus familiares estão convidados a participar nesta homenagem de gratidão por aqueles que defenderam a integridade da nossa Pátria no Ultramar (1961-1975). Incluímos também os militares que serviram na Índia (1954-1961)”, lê-se no comunicado enviado às redações.

Haverá autocarros com partida desde Machico, Santa Cruz e Câmara de Lobos. As inscrições devem ser efetuadas até ao dia 2 de fevereiro, através do número de telemóvel 968041678, através do qual também é possível apurar mais informações. A despesa do almoço é compartilhada por todos e as famílias podem participar.