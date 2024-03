O antigo presidente da Câmara Municipal do Funchal pela coligação Confiança, Miguel Silva Gouveia, diz que Paulo Cafôfo deveria ter tido a atitude “digna”, na noite eleitoral, de “reconhecer que não estão reunidas as condições para que o PS se afirme como uma alternativa de governo para a Madeira”.

Num longo texto publicado na sua página oficial numa rede social, o antigo delfim de Paulo Cafôfo arrasa o presidente do PS/M e desconstrói as justificações apresentadas ontem pelo presidente do PS/Madeira para a perda de 10 mil votos na Madeira e para a redução de três para dois deputados no parlamento nacional.

Na declaração que fez no final da noite eleitoral, a “atitude digna de Paulo Cafôfo” seria, na visão de Miguel Silva Gouveia, “reconhecer a derrota eleitoral, reconhecer que a estratégia de tentativa de capitalizar politicamente os processos judiciais falhou redondamente, reconhecer que foi um erro construir um projeto assente na imagem de uma única pessoa, reconhecer a incapacidade em unir o partido e reconhecer que não estão reunidas as condições para que o PS se afirme como uma alternativa de governo para a Madeira”.

Considerando que estes assuntos “devem merecer profunda reflexão nos próximos dias”, o atual vereador da oposição no Funchal avalia que o discurso de Paulo Cafôfo foi o “menos bem conseguido da noite”, pois, além de “não ter cumprimentado os vencedores, como manda a ética democrática, apressou-se a imputar culpas do seu desaire eleitoral a Pedro Nuno Santos e à penalização do PS no contexto nacional, alegando o desgaste provocado pelo governo da República”.

Ora, lembra Miguel Silva Gouveia, Paulo Cafôfo “esqueceu-se que ele próprio faz parte do governo da República cessante, e que nos resultados globais, o PS poderá ainda igualar a AD em número de deputados, caso consiga repetir os resultados de 2022 no voto das Comunidades, de que Cafôfo é Secretário de Estado”.

“Pior do que este expediente habitual, foi a insistência na mensagem de continuidade na estratégia, dispensado reflexões e ensimesmando o discurso em fuga para as próximas eleições, que se presumem ser regionais, com o mesmo cabeça de lista que, tomará posse na Assembleia da República, para um mandato que pretende interromper”.

Miguel Silva Gouveia analisa também o que estas eleições representaram para o PSD/M e para Miguel Albuquerque.

“Na Madeira, o único local no país onde não existiu AD, o PSD ganhou mantendo os seus três deputados, enquanto o PS perde um representante para o Chega. Facto inusitado foi o JPP ter ficado a escassos 518 votos de eleger um inédito representante, que seria subtraído ao PS”, comenta.

Saudou a descida da abstenção que levou “mais 22 mil madeirenses às urnas”, quando comparado com 2022, mas sublinhou que “este facto explica que todos os partidos (TODOS) tenham aumentado o seu número de votos com exceção do PS que perdeu mais de 10 mil votos e da CDU que desceu 152 votos”.

A nível nacional, continua, “Luís Montenegro consegue uma vitória pírrica, e terá que fazer mais do que afirmar que é vontade popular que seja ele o primeiro-ministro para viabilizar um programa de governo, porque os portugueses não passaram cheques em branco”.

Do lado do PS, “Pedro Nuno Santos deu uma lição de humildade a muita gente, assumindo-se como responsável pelos resultados e não fazendo uso de subterfúgios discursivos para transformar uma derrota naquilo que não é. Perdeu e será oposição à direita na AR, iniciando a preparação de uma nova maioria de esquerda”, avaliou.