Miguel Silva Gouveia, vereador na Câmara Municipal do Funchal, esteve ausente do XXI Congresso Regional do PS Madeira, mas chegou há instantes para assistir à sessão de encerramento.

Ao JM, o antigo presidente da Câmara Municipal do Funchal disse ter conversado com Paulo Cafôfo na última semana, mas evitou dizer se as divergências com Paulo Cafôfo estão ultrapassadas ou não.

Silva Gouveia coloca o assunto como “assuntos pessoais” que não quer tratar na comunicação social, mas mostra-se disponível para colaborar com a atual direção do partido.