Com nota prévia de que não falaria de Magna Costa, com quem se incompatibilizou, Miguel Castro disse, em entrevista ao JM, que espera manter ou aumentar o número de deputados. Não fará acordos à esquerda e, com o PSD, só sem Albuquerque.

O líder regional do Chega entende que será o “único garante de um governo à direita”, mas apenas se o PSD indicar outro nome para presidente.

Naturalmente, rejeita qualquer acordo com a esquerda, assim como falar de Magna Costa.

A entrevista ao candidato do Chega às eleições regionais pode ser lida na íntegra na edição impressa do JM de hoje.