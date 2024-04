O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, a partir das 10h45 horas, no Funchal, um conjunto de pequenas empresas, apoiadas pelo Instituto de Emprego da Madeira, através dos seus programas CRIEE e PEED.

Conforme esclarece um comunicado de imprensa, estas visitas enquadram-se no projeto ‘11 meses, 11 concelhos’, do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), sob a gestão da Secretaria Regional de Inclusão e Juventude (SRIJ), que vai percorrer toda a Região, ao longo dos próximos meses, colocando em cima da mesa todas as questões associadas à empregabilidade e ao mercado de trabalho.

Refira-se que o projeto arrancou na passada sexta-feira, no Funchal e terá ações diversificadas, a decorrer em todos os municípios do arquipélago.

“Dar a conhecer os apoios que existem ao emprego, esclarecer questões e apoiar os empregadores e quem procura emprego a encontrar soluções ajustadas aos respetivos projetos e aspirações são os objetivos deste projeto que vai abranger toda a Região, procurando envolver o máximo de pessoas e capacitar empresas e desempregados, face aos atuais desafios do mercado laboral”, lê-se.

Workshops sobre a procura ativa de emprego, o empoderamento jovem, divulgação dos apoios existentes, sessões motivacionais, visitas a empresas. Estas são algumas das ações que compõem o projeto ’11 meses, 11 concelhos’.

O projeto ‘11 meses 11 Concelhos’ pretende dar continuidade ao trabalho de proximidade com a população e empresas, “que tem sido aposta do Governo Regional da Madeira”, remata a mesma nota.