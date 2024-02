Um dos cenários mais fortes que corre dentro do PSD para ultrapassar a crise política é Miguel Albuquerque voltar a ser empossado presidente do próximo Governo Regional. Dirigentes revelam ao JM que o líder madeirense está disponível e motivado. Se a opção for seguir para eleições, aceitará ser o candidato do PSD-M. Ao Jornal, Mónica Freitas avisa que a decisão judicial não altera a posição do PAN. Ireneu é recebido hoje por Marcelo e pronuncia-se amanhã. Pedro Calado regressa nos próximos dias.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o Ambiente. 38 estudantes plantam árvores. Iniciativa que junta Educação e Ambiente foi ontem retomada nas Serras de Santo António.

Saiba ainda que há mais 50 aposentados na função pública e que Alojamento Local volta a crescer.

Eurico Martins dá nome a Festival de Artes é outro assunto de revelo nesta edição. Associação Recreio Musical União da Mocidade pretende evento internacional com bandolins e cordofones.

Não perca também as Ocorrências com destaque para suspeito de assaltos que morre em queda na Camacha.