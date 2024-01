Coligados sob o nome ‘Madeira Primeiro’, o PSD-M e o CDS já entregaram a sua lista conjunta de candidatos a deputados às eleições legislativas nacionais do próximo 10 de março, pelo círculo eleitoral da Madeira.

A entrega ocorreu já passava das 12h03, tendo sido acompanhada por Miguel Albuquerque e Rui Barreto. Foi, aliás, o presidente dos sociais democratas, ladeado por Pedro Coelho, cabeça de lista da coligação nas próximas eleições, que tomou a palavra para deixar uma mensagem de confiança aos madeirenses.

“Nós apresentámos uma lista que representa os interesses primaciais que temos de defender”, começou por afirmar, garantindo que os nomes escolhidos ajudarão a “manter o histórico de defender a Madeira em todas as situações e conjunturas, mesmo contra as direções dos nossos partidos”.

O líder do PSD-M mais vincou que esta coligação coloca a “Madeira primeiro”, com deputados “credíveis, com força e caráter”. Entre os dossiers mais prementes, Albuquerque enumerou o alargamento das competências autonómicas, sobretudo no âmbito legislativo, a revisão da lei das Finanças regionais e “a concretização de um conjunto de promessas feitas pelos governos de esquerda que nunca se concretizaram”.

“A melhoria das ligações aéreas, a ligação ao Porto Santo, as ligações marítimas, com o chamado ferry, que foi uma promessa do primeiro ministro cessante que nunca se concretizou, a compensação e melhoria dos fundos de apoio aos serviços do Estado na Região, que estão a cair aos bocados... Basta olhar para as polícias e os tribunais e notários”, aditou, acrescentando ainda a intenção de lutar por um sistema fiscal próprio.

Questionado se a eleição de Luís Montenegro para primeiro-ministro facilitaria a concretização destes objetivos, Miguel Albuquerque reiterou não ter dúvidas de que sim. “O próprio programa de Luís Montenegro, ao contrário dos outros partidos, fala de uma forma bastante credível e clara sobre os desafios das autonomias”, denotou.

Já o número um da lista não falou aos jornalistas, apontado que já teria sido tudo dito pelo presidente do partido.

Recorde-se que Pedro Coelho, atual presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, é o cabeça de lista do PSD-M nas próximas eleições, tendo sido anteriormente apontado pelo presidente do partido, Miguel Albuquerque como “a garantia de um bom resultado”.

Seguem-se Paula Margarido, ex-presidente do conselho regional da Madeira da Ordem dos Advogados, Paulo Neves, Carla Spínola, indicada pela JSD como n.º 4, Lavínia Côrte, em representação do CDS, e Bruno Sousa, nutricionista, que também entram nesta corrida eleitoral para representar os interesses dos madeirenses no plenário nacional.