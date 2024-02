O presidente demissionário do Governo Regional, Miguel Albuquerque, saiu da Quinta Vigia pelas 19h03 e recusou prestar declarações à comunicação social no exterior. Recorde-se que esta tarde por aqui passaram Jorge Carvalho, n.º2 e elemento mais antigo do GR, assim como o presidente do conselho regional do PSD-M, João Cunha e Silva. Decorre amanhã, 1 de fevereiro, a realização do Conselho Regional do PSD-M.

Tudo isto, numa altura em que o líder do CDS-M quer a demissão imediata de Albuquerque e a líder do PAN-M pediu a substituição de Albuquerque ou a indigitação de outro nome. Aliás, a deputada eleita pelo PAN-Madeira e que é parceira na coligação que suporta o governo PSD/CDS, esteve esta manhã reunida com o representante da República Para a Região, Ireneu Barreto, não se sabendo, todavia, o motivo da audiência que a própria solicitou. Ireneu Barreto que ainda não formalizou a exoneração de Miguel Albuquerque.