A Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias da Universidade da Madeira (CDLG-UMa) organiza no próximo dia 14 de março, às 11:00, a Mesa-Redonda “As Mulheres e/no/com o Ensino Superior”, que contará com as intervenções das Prof.as Doutoras Idalina Sardinha e Martina Emonts.

Numa época em que a presença das mulheres no Ensino Superior atinge números sem precedentes, pretende-se assim gerar um espaço de discussão sobre temáticas atuais relacionadas com as vivências das mulheres no Ensino Superior, tanto enquanto docentes, quanto discentes e enquanto membros da instituição.

O evento vai decorrer presencialmente, na Sala 25, Piso 1, no Campus da Penteada. A participação no evento é gratuita e está aberta a todos os interessados.