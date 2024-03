O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), a Câmara Municipal do Funchal, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, e o Clube Naval do Funchal vão juntar-se para assinalar o Dia Mundial da Obesidade, na próxima segunda-feira, 4 de março.

O evento terá lugar no Mercado dos Lavradores, iniciando-se pelas 10 horas com um rastreio da obesidade, no rés-do-chão. Pelas 11h30, no mesmo local, haverá uma aula de dança, conduzida pela instrutora Sofia Gouveia do ginásio Naval Aquagym.

Já durante a tarde, pelas 14h30, haverá uma mesa-redonda no terceiro andar do Mercado dos Lavradores, com a participação de especialistas na área da endocrinologia, exercício físico, medicina geral e familiar, nutrição, oncologia e psicologia.

Em representação do Clube Naval do Funchal, estará o professor Ricardo Rodrigues, especialista na área do exercício físico, e Raquel Gonçalves, responsável pelo projeto Naval Talks, a moderar a mesa-redonda.

O evento visa fornecer informações valiosas sobre a obesidade e as suas implicações para a saúde, mas também promover hábitos de vida saudáveis.