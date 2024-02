A candidatura da Iniciativa Liberal pela Madeira divulgou, esta sexta-feira, o seu manifesto eleitoral às eleições legislativas do próximo dia 10 de março. O documento decorre do programa eleitoral da IL, apresentado por Rui Rocha, e apresenta os grandes objetivos do partido para a Madeira na próxima legislatura.

De acordo com o partido, o documento apresenta três grandes prioridades: a redução da carga fiscal, o aprofundamento da autonomia e a criação de novas oportunidades, em especial para os jovens, e anuncia medidas concretas com as quais visa defender os interesses dos madeirenses na Assembleia da República e colocar a Região a crescer.

“Assim, no âmbito da redução da carga fiscal, a Iniciativa Liberal propõe a redução imediata de todas as taxas gerais, autónomas, liberatórias e de retenção na fonte de IRS e de IRC aplicáveis na Madeira em 30%, nos termos já permitidos pela Lei das Finanças Regionais”, pode ler-se no manifesto.

A IL propõe, igualmente, “a redução das taxas de IVA em 30% (para 16%, 9% e 4%), tal como sucede nos Açores e a eliminação do IMT na compra de habitação própria permanente”.

“No que diz respeito ao reforço da autonomia, a IL pretende, entre outras medidas, a revisão da Lei das Finanças Regionais, permitindo a criação de um Sistema Fiscal Regional, adaptado às necessidades e às especificidades da Região, incluindo a Zona Franca da Madeira, bem como proceder à revisão do regime de capitação do IVA, de forma a garantir que todo o imposto gerado na Região constitui receita desta”, acrescenta.

A candidatura Madeira a Crescer defende ainda “o reforço da intervenção da Região nos processos de decisão relativos a matérias de interesse específico da Madeira, tanto a nível nacional como comunitário, bem como a extinção da figura do representante da República, sendo as respetivas competências assumidas pelo Presidente da República”.

No capítulo da criação de novas oportunidades a IL coloca o combate à corrupção como uma das prioridades, nomeadamente, com a criação de mecanismos destinados a aumentar a transparência, bem como a combater a informalidade e promiscuidade no âmbito das relações entre os políticos e os agentes económicos. A revisão das regras relativas a incompatibilidades e limitação de mandatos é outra das medidas apresentadas.

O manifesto apresenta diferentes medidas também nas áreas da saúde, educação, habitação, acessibilidades, mobilidade e desenvolvimento económico, como a criação de um Programa Especial de Acesso a Cuidados de Saúde com vista a reduzir as listas de espera, reforçar o financiamento da Universidade da Madeira, e a “revisão urgente dos limites de vento do Aeroporto da Madeira”.

Para Gonçalo Maia Camelo, cabeça de lista da IL pela Madeira, estas “são as reformas de que a Madeira necessita. Desde logo, porque menos impostos podem gerar mais receita fiscal e dinamizar a economia, aumentando o rendimento disponível e o bem-estar dos Madeirenses. Por outro lado, e porque não existe verdadeira autonomia sem recursos financeiros e sem poder de decisão, o aprofundamento da autonomia requer uma economia forte e capacidade de intervenção direta e eficaz.”

Por último, conclui “só com mais liberdade económica e mais transparência surgirão as oportunidades indispensáveis para que os madeirenses possam construir o seu futuro e a sua carreira profissional na Região.”