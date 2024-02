As medidas de coação dos três detidos no âmbito da investigação por suspeitas de corrupção na Madeira, entre os quais o ex-presidente da Câmara do Funchal Pedro Calado, serão conhecidas na quarta-feira, disse hoje um funcionário judicial.

A informação foi dada aos jornalistas que se encontram junto ao Tribunal Central de Instrução Criminal, no Campus de Justiça, em Lisboa, onde decorreram os interrogatórios aos três detidos.

Segundo a mesma fonte, a sessão onde irão ser conhecidas as medidas de coação foi marcada para as 15h00 de quarta-feira. Nesse dia fará três semanas desde que os três arguidos foram detidos no Funchal.